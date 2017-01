foto Ansa 14:31 - "Considero concluso questo mio percorso al Festival che è durato sette anni. Domani alla conferenza stampa di bilancio non ci sarò". Con queste parole il direttore artistico di Sanremo Gianmarco Mazzi dice addio al suo Festival . Le violente polemiche intorno al caso Celentano culminano dunque con la fine dell'era Mazzi. "Nessuno mi ha chiesto le dimissioni - aggiunge - ma voglio dirvi che oggi è l'ultima volta che vengo in sala stampa". - "Considero concluso questo mio percorso al Festival che è durato sette anni. Domani alla conferenza stampa di bilancio non ci sarò". Con queste parole il direttore artistico di Sanremo Gianmarco Mazzi dice addio al suo Festival . Le violente polemiche intorno al caso Celentano culminano dunque con la fine dell'era Mazzi. "Nessuno mi ha chiesto le dimissioni - aggiunge - ma voglio dirvi che oggi è l'ultima volta che vengo in sala stampa".

"Devo fermarmi perché ritengo di aver esaurito tutte le idee su questa manifestazione", ha tenuto a precisare. "In questi 7 anni cercato di mettere dentro tutte le energie che potevo, ho imparato molto anche dagli artisti. La decisione era già stata presa un mese fa, non deriva da una spinta emotiva". "Desidero ringraziare la Rai. Da domani - ha poi scherzato - sarò anche un po' disoccupato, però ho altri rapporti con la Rai e il 2 giugno faccio un evento importante all'Arena di Verona".



"Siccome mi impegno molto - ha infine detto - ho cercato sempre di mantenere un livello alto al Festival e non è stato facile. I primi anni ho preso le misure, poi da 2009 ogni anno si scommetteva sulla caduta del Festival e invece ci siamo riusciti. Credo di aver svolto bene il mio lavoro per la Rai".



Questa mattina il direttore artistico aveva espresso la sua delusione nei confronti dei vertici Rai dopo le polemiche sulla performance di Celentano: “Leggo - ha scritto in un comunicato - che tra le righe si dice che Celentano non è qualità e non ci sto. La Rai deve dire che i numeri di Sanremo sono stati possibili grazie a Celentano che è un grande artista e forse il più grande che abbiamo in Italia e voglio che la Rai lo dica. Non bastano i messaggi privati di solidarietà e complimenti. Se non si dice ufficialmente allora c'è qualcosa che non va”. Il discorso era stato rivolto ad un imbarazzato Direttore di Rai Uno Mazza.



Durante la conferenza stampa, Mazzi ha tenuto a ribadire il concetto: "Dovete dire che Celentano è qualità e ascolti. Se non lo dite c'è qualcosa che non va". A questo disappunto si è associato anche Gianni Morandi: "In effetti anche io pensavo che qualcuno dicesse: 'bravi, avete portato Celentano a Sanremo. Ma anche: 'bravi per come sono andate le altre sere'".