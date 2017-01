Alessandro Casillo: "Così ho vinto Sanremo"

E non solo: "A tutte le persone che mi sono state accanto, da vicino e da lontano! In questo momento non saprei cosa dirvi... che emozione su quel palco!".



"La prima sera, che emozione!"

Dopo essersi classificato al secondo posto a "Io Canto", Alessandro ha voluto fortemente partecipare al Festival di Sanremo. La prima sera era molto emozionato per poi sbloccarsi nella seconda parte della canzone: "Ero come paralizzato l'emozione mi ha letteralmente fatto un brutto scherzo – commenta -. Mi sono poi ripromesso che alla sera della finale sarei stato molto più sicuro".



Idolo delle teen ager

Amatissimo dalle ragazzine e sempre sotto il tiro dei flash, Alessandro ha cercato di tenersi lontano dal clamore ed essere concentrato per salire sul palco. Circondato dal manager Gabriele Parisi e dai più stretti collaboratori in questi giorni del Festival si è posto come obbiettivo dare sempre il meglio di sé.



Adesso il pensiero del vincitore della Categoria Giovani è tutto per il ritorno a casa: "Voglio stendermi sul mio letto e farmi una super mangiata! E lunedì scuola!".



Quindici anni, milanese, Alessandro vive a Milano e frequenta l'Istituto Tecnico Feltrinelli. Entra nel cast di "Io Canto", lo show di Canale5 ideato e diretto da Roberto Cenci, dove fa la sua prima esperienza artistica nei "Gimme Five", la boy band del programma. Arriva secondo all’ultima edizione del programma condotto da Gerry Scotti e si aggiudica il premio "Bravo Bravissimo" dalla giuria tecnica formata da Mogol, Claudio Cecchetto e Gloria Guida.

Andrea Conti