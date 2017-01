"La Zanzara" in diretta tv su Tgcom24

foto Da video 16:36 - Il programma giornalistico "La Zanzara" di Radio24 è anche in diretta tv su TgCom24. Il canale all news di Mediaset seguirà in esclusiva tutti i giorni, dal lunedi al venerdì alle19.15, la trasmissione radiofonica condotta da Giuseppe Cruciani con David Parenzo. Che sarà visibile in live streaming anche su Web, smartphone e tablet. - Il programma giornalistico "" diè anche in diretta tv su. Il canale all news diseguirà in esclusiva tutti i giorni, dal lunedi al venerdì alle19.15, la trasmissione radiofonica condotta dacon. Che sarà visibile in live streaming anche su, smartphone e tablet.

La diretta - dal lunedì al venerdì - sarà trasmessa in due blocchi: il primo dalle 19.15 alle 20, a cui seguiranno le breaking news di TgCom24 e gli aggiornamenti dell'ultima ora, il secondo dalle 20.45 fino al termine del programma alle 21.



Il pubblico ha quindi una doppia opportunità: seguire il programma in diretta nella consueta versione radiofonica o cogliendo anche le immagini di quanto avviene in studio attraverso lo schermo televisivo di TgCom24.