Sharon Stone si confessa a "Verissimo"

foto Olycom 13:59 - "Verissimo" torna sabato 18 alle 15.30 su Canale 5 con un'intervista esclusiva di Silvia Toffanin a Sharon Stone. La diva in Italia per l'inaugurazione di una boutique di gioielli si confessa a cuore aperto tra segreti di bellezza e solidarietà: "Il tempo è un lusso e non è infinito. Utilizzarlo in maniera sciocca dovrebbe imbarazzarci".

"Se riusciamo ad entrare in contatto con la parte interiore di noi stessi - continua l'attrice - e dare il meglio di quello che siamo, allora in quel momento tutti noi siamo bellissimi". E sulla sua bellezza senza tempo, racconta: "Diciamo che sono fiorita tardi. Sono stata una bambina un po' intellettuale. Fino all’università non ho investito molto nel mio aspetto estetico. Mi interessava di più leggere e studiare".



Impegnata in prima persona in un progetto umanitario in Africa, l’attrice americana racconta così la sua esperienza: "Molto spesso i bambini in Africa non hanno acqua potabile da bere. Perfino le mamme che hanno appena partorito, non riescono a dare dell’acqua pulita ai loro piccoli. Ma grazie a questo piccolo progetto umanitario, in un anno, in una zona dell’Uganda, moltissime persone sono riuscite a bere acqua pulita e questo è un grande successo".



Infine, alla Toffanin che le chiede cosa pensi dei social network, Sharon risponde: "Non è un argomento che mi interessa molto. Però, dal punto di vista politico, lo trovo uno strumento spettacolare per poter avviare rivoluzioni pacifiche in paesi in cui c’è molta corruzione, come è successo ultimamente in Medio Oriente. Del resto, nella mia vita quotidiana trovo Twitter e Facebook un po' una perdita di tempo. Abbiamo tante cose migliori da fare. Il tempo è un lusso e non è infinito. Utilizzarlo in maniera sciocca dovrebbe imbarazzarci".