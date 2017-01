Sorprese e novità, torna "Bau Boys"

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:41 - Dal 27 febbraio, alle 17.10, ritorna su Italia 1 "Bau Boys", il programma dedicato agli amici degli animali. Con Marco Berry il programma si presenta con tante novità: oltre alla collocazione (prima era alla domenica) al suo fianco troveremo Cristina Chiabotto, Arianna Bergamaschi, Manolo Martini e Luke Gamble. - Dal, alle 17.10, ritorna su Italia 1 "", il programma dedicato agli amici degli animali. Conil programma si presenta con tante novità: oltre alla collocazione (prima era alla domenica) al suo fianco troveremo, Arianna Bergamaschi,

Nella prima edizione, "Bau Boys" aveva come protagonista un gruppo di ragazzi guidati da Marco Berry, una vera squadra che aveva per obiettivo quello di portare a termine importanti missioni in favore di cani, gatti, cavalli e maialini. Ma anche di aiutare strutture di accoglienza bisognose, di favorire adozioni e di compiere tante altre piccole "buone azioni".



Grazie al programma è nato e cresciuto un sito - www.bauboys.tv - che ha assunto un ruolo di riferimento per un nutrito numero di amici degli animali e di spettatori. In questa nuova stagione molte le novità: la nuova programmazione dal lunedì al venerdì, in una fascia quotidiana che inizia alle 17.10, scelta per soddisfare la richiesta del vasto pubblico degli amici degli animali. Il sergente Berry avrà al suo fianco la Chiabotto che, con la sua immagine positiva, in linea con i valori della trasmissione, proporrà bambini che salvano animali in pericolo, arruolando e convincendo tanti altri ragazzi a fare lo stesso in giro per l’Italia.



Un'altra figura femminile chiave è quella della Bergamaschi, personaggio molto caro ai bambini ultimamente, protagonista del musical, "La bella e la bestia". Senza dimenticare l'inviato speciale Manolo Martini, impegnato in situazioni anche critiche. Infine, la rete di esperti: oltre a Offer Zeira, il 'Doctor House' degli animali, partecipano a questa seconda serie Roberto Marchesini, medico veterinario comportamentalista, Max Cibelli, espertissimo dog trainer e Luke Gamble, veterinario inglese di fama internazionale, capace di risolvere anche complessi casi riguardanti animali selvatici e rari.