Celentano prepara il bis al Festival di Sanremo

C'è dunque un clima di grande attesa per quello che il Molleggiato potrà dire su Rai Uno in seguito all'attacco-provocazione su “Avvenire”, “Famiglia Cristiana” e non solo.



La volontà di Adriano è anche quella di rispondere a tutte le accuse, richieste di scuse venute dal mondo Cattolico. In un primo momento l'artista aveva promesso al direttore artistico Gianmarco Mazzi che sarebbe venuto in conferenza stampa per un chiarimento. Erano anni che il cantautore non si confrontava con i giornalisti. Poi nel pomeriggio il dietrofront e il ripensamento.



In compenso Celentano nel pomeriggio è uscito dall'hotel Globo, in macchina a pochi passi dal Teatro Ariston, dove è rinchiuso ormai da giorni per passeggiare sul lungomare fino ad Arma di Taggia. Sole, temperatura mite e mare hanno regalato un sorriso ad Adriano che è stato circondato da centinaia di fan entusiasti. Poi la fuga verso l'albergo.



Celentano interverrà durante la finalissima del Festival ma in completa autonomia. Canterà e parlerà con un intervento più breve rispetto alla prima serata della kermesse. Giallo sui contatti con il giornalista di "Ballarò" Giovanni Floris. Si era pensato ad un intervento per una intervista a due all'Ariston ma l'ipotesi è rimasta solo ferma a qualche colloquio telefonico e tramontata subito.

