Gf, 35 chili di tette nella Casa

LA PAGINA FACEBOOK 12:05 - Da quando Patrick, Cristina e Ferdinando sono entrati nella Casa del "Grande Fratello 12" l'atmosfera è cambiata. Dopo i gavettoni (ai danni di Kevin) arrivano anche i giochi. Armati di bilancia e con tanto di giudici, i ragazzi chiamano una ad una le otto inquiline per registrare il peso del loro seno. L'obiettivo è quello di chiedere al Gf un litro di vino ogni dieci chili. Ne ottengono 3,5 litri. Tutto merito di Cristina del Basso?

I ragazzi trovano un modo molto divertente per trascorrere la serata all'insegna dell'allegria e del divertimento. E decidono di misurare il peso del seno di ogni inquilina.



Patrick prepara un foglio con i nomi delle ragazze per sottoporle una alla volta alla 'prova del peso': la prima ad iniziare è Sabrina, seguita da Giusy, fino alla maggiorata Cristina de Basso, che non ha mai fatto mistero del suo ricorso alla chirurgia estetica. L'idea è quella di sommare il peso di tutti i seni e chiedere poi in Confessionale una bottiglia di vino ogni dieci chilogrammi.



Dopo aver registrato tutti i dati, Patrick e Ferdinando escono dal Confessionale vittoriosi e sorridenti. La somma del peso del seno di tutte le ragazze è pari a 35 chili. Adesso si può brindare, con 3,5 litri di vino.