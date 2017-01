16:45

- E' stata annullata la conferenza stampa di Adriano Celentano, in programma per domani a Sanremo. L'annuncio è stato dato dal direttore artistico della Rai, Gianmarco Mazzi. Dopo le polemiche per l'esibizione nella prima serata del Festival, il "Molleggiato" aveva annunciato un incontro con i giornalisti. Da anni il cantante non parla alla stampa, neanche in occasione della presentazione dei suoi album.