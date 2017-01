Caso Yara, novità a "Quarto Grado"

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:23 - Nuovo appuntamento con il programma condotto da Salvo Sottile, "Quarto Grado", in onda su Retequattro, in diretta dal centro Palatino di Roma, venerdì 17 febbraio alle 21.10. Con importanti novità sulle indagini sulla morte di Yara Gambirasio, aggiornamenti sul delitto di Melania Rea e le ultime notizie sul naufragio della Concordia. - Nuovo appuntamento con il programma condotto da, "", in onda su Retequattro, in diretta dal centro Palatino di Roma,alle 21.10. Con importanti novità sulle indagini sulla morte di Yara Gambirasio, aggiornamenti sul delitto di Melaniae le ultime notizie sul naufragio della

Dopo la decisione dei genitori della ragazza di Brembate di non opporsi alla richiesta di archiviazione della posizione di Mohammed Fikri, "Quarto Grado" tornerà sulla morte di Yara Gambirasio con importanti novità sull'indagine.



Nel corso della puntata, il settimanale di Retequattro parlerà del delitto di Melania Rea, nel quale - in attesa dell'udienza del 12 marzo, in cui il gip del Tribunale di Teramo prenderà in esame la richiesta di rito abbreviato condizionato presentata dai difensori di Parolisi - la figlia Vittoria sarà parte civile "a mezzo del curatore speciale nominato dal giudice" al processo nei confronti del padre, accusato dell'omicidio della donna di Somma Vesuviana. In studio saranno presenti Michele Rea e lo zio Gennaro.



Dopo l’arresto ad Ascoli Piceno di Alvaro Binni, l'operatore di polizia indagato per l'omicidio di Rossella Goffo, la funzionaria della prefettura di Ancona scomparsa dal capoluogo nel maggio 2010 e ritrovata cadavere il 6 gennaio del 2011 in un bosco dell'Ascolano, “Quarto Grado” parlerà dell'inchiesta. Infine Sottile, con Sabrina Scampini, tornerà sull’omicidio di Lucia Manca e darà conto delle ultime notizie sul naufragio della Concordia, all’Isola del Giglio.