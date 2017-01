Sanremo, Marano: "Non fermo Celentano"

Marano: “Non sono venuto a fermare Celentano”

Il vicedirettore della Rai ha spiegato il suo compito al Festival di Sanremo: “Sono qui a svolgere il ruolo che già faccio ora in Rai ossia di controllo di contenuti editoriali ma anche di palinsesti. Ci sono momenti in cui non posso essere d'accordo su certi contenuti editoriali è chiaro che se c'è un problema esiste un comitato etico. Celentano da contratto aveva piena libertà ma questo non vuol dire che non si debba rispettare il codice etico. La libertà va anche utilizzata in un contesto specifico in cui la si esercita, in questo caso il Festival di Sanremo. Forse per certe cose si è esagerato ma Celentano è un artista e come artista aveva il diritto di esserci. Per il resto ho vigilato sullo show di mercoledì ed è andata tutto benissimo e anche i dati auditel ci hanno dato ragione”.



Celentano va in conferenza stampa... anzi no

In un primo momento era stato annunciato che Celentano sarebbe stato in conferenza stampa venerdì per rispondere ai giornalisti. Contrordine arrivato nel giro di qualche ora. "Adriano Celentano mi ha comunicato che la sua conferenza stampa domani non ci sarà", ha fatto sapere il direttore artistico Mazzi.



Morandi: “Adoro i gay”

Dopo lo sketch de I Soliti Idioti su una coppia di ragazzi gay e il bacio omo di Biggio a Morandi. Il conduttore risponde alle associazioni omosessuali che hanno protestato anche per le domande ironiche che ha fatto al direttore di Rai Uno Mazza - in conclusione del sipario comico - sul fatto che l'argomento potesse creare polemiche."E che devo dire allora? Ok adoro i gay".



Mazzi ringrazia la discografia per scusarsi?

Il direttore artistico del Festival Gianmarco Mazzi ringrazia tutta la discografia per la collaborazione anche per la serata “Viva l'Italia”. “Senza la discografia non saremmo riusciti a metter insieme gli ospiti stranieri per i duetti con gli Artisti”, dice. E' un modo per chiedere scusa dopo le proteste dei cantanti penalizzati martedì per il lunghissimo show di Celentano?

