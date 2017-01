"Hannibal" sbarca sul piccolo schermo

foto Ap/Lapresse 13:29 - "Hannibal" diventa una serie tv. Dopo ben quattro film, il celebre cannibale interpretato da Anthony Hopkins sbarca sul piccolo schermo. La serie - ideata e diretta da Bryan Fuller - racconterà la nascita dell' "amicizia" tra Hannibal Lecter, temuto psichiatra serial killer, e Will Graham, detective dell'Fbi specializzato nella cattura degli assassini. L'ambizioso progetto andrà in onda sulla Nbc con 13 episodi. - "" diventa una. Dopo ben quattro film, il celebre cannibale interpretato da Anthony Hopkins sbarca sul piccolo schermo. La serie - ideata e diretta da Bryan Fuller - racconterà la nascita dell' "amicizia" tra Hannibal Lecter, temuto psichiatra serial killer, e Will Graham, detective dell'Fbi specializzato nella cattura degli assassini. L'ambizioso progetto andrà in onda sulla Nbc con 13 episodi.

Non è ancora prevista la presenza del personaggio di Clarice Starling, la promettente agente dell'Fbi che per prima inizia a collaborare con Lecter ne "Il silenzio degli innocenti", e anche il casting della serie - che si chiamerà semplicemente "Hannibal" - è in fase di lavorazione.



L'ostacolo principale è rappresentato naturalmente dalla scelta del protagonista, che si dovrà confrontare con l'illustre precedente cinematografico. Proprio per il suo ruolo ne "Il silenzio degli innocenti" Anthony Hopkins - che nella pellicola recita per soli 16 minuti - vinse infatti il premio Oscar come miglior attore.