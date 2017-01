"Amici", Pamela saluta la scuola

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE MOTIVAZIONI PER UN NO... 13:32 - Nonostante Pamela deve salutare la scuola di "Amici". La ragazza della squadra gialla non è riuscita a superare indenne l'esame di sbarramento. Alla fine anche Grazia Di Michele alza bandiera bianca sottolineando come, in vista del serale, le lacune tecniche della ragazza siano troppo importanti, e così Pamela esce tra le lacrime sue dell'amica Claudia. - Nonostante le lacrime di Mara Maionchi , alla finedeve salutare la scuola di "". La ragazza della squadra gialla non è riuscita a superare indenne l'esame di sbarramento. Alla fine anchealza bandiera bianca sottolineando come, in vista del serale, le lacune tecniche della ragazza siano troppo importanti, e così Pamela esce tra le lacrime sue dell'amica Claudia.

Riguardo alle carenze tecniche non è servito a Pamela dichiararsi consapevole dei suoi difetti. "Io sono venuta qua consapevole delle mie carenze e del perché le avevo - ha detto -, sono venuta per quella tecnica che non ho e la tecnica nella didattica di Grazia è fondamentale". Ma non è bastato.



A patire particolarmente l'abbandono è Claudia. "Siamo diventate molto amiche io e lei - ha detto intervenendo -, Pamela ha un gran timbro e un interpretazione unica qui dentro, secondo me non è stata avvantaggiata con le canzoni". Un'affermazione che a Rudy Zerbi non è piaciuta: "Pamela da quando è qui ha lavorato con quattro collaboratori diversi - ha ribattuto -, nessuno è stato capace di capirla e darle le canzoni giuste?". Una domanda che innescato la risposta ferma di Claudia. "Io vedo la reazione del pubblico ed è quella che conta" ha risposto decisa. "Vuoi fare l'insegnante al posto nostro?" le ha chiesto Zerbi e la ragazza ha semplicemente ribadito che quella "è la mia opinione e ho diritto di esprimerla".