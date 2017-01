- A Sanremo non sono solo canzonette. Anzi: alzi la mano chi, dopo due serate di Festival, canticchia anche un solo motivo ascoltato all'Ariston. Al contrario: chi non si è schierato pro o contro il sermone di Celentano? Tutti hanno preso posizione. Ma il Festival della polemica italiana non vive solo degli assoli polemici del Molleggiato (che ha già annunciato la sua seconda discesa sul palco, fissata per sabato sera).

Sempre i Soliti Idioti hanno preso la palla al balzo delle polemiche sulla Rai: sul finire dello show hanno dato vita a uno sketch dove loro vestivano i panni di una coppia di gay e durante la quale lo stesso Morandi è finito in un finto matrimonio. Nel finale, il bacio sulla bocca da parte di Bigio al conduttore. Morandi ha quindi chiesto in diretta al direttore di Rai1 Mazza, seduto in platea, se la gag potesse essere materia di polemica, visto il commissariamento del festival.



Celentano e dimissioni: Mazza sapeva?

Il monologo del Molleggiato avrebbe dovuto "far rima" con la parola dimissioni. A saltare, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe dovuto essere il direttore di Rai1, Mauro Mazza. Mercoledì mattina Paolo Garimberti e Lorenza Lei hanno atteso invano la lettera di Mazza. A far salire la tensione dei vertici di viale Mazzini anche alcune inquadrature durante la predica di Celentano con Mazza che rideva in prima fila. Il dubbio è legittimo: il direttore conosceva in anticipo i passaggi del pezzo di Adriano? Oggi il Cda Rai



Il sistema di votazione ko: un calo di tensione elettrica

Possibile non testare il voto elettronico in sala prima del debutto del Festival? E' scontro tra la Ipr Marketing e l'organizzazione del Festival su cause e responsabilità. La società chiama in causa un ''calo dell'energia elettrica'' come origine dello stop, ''verificato anche dal notaio nella sua stanza'' ma l'azienda smentisce. E il direttore artistico, Gianmarco Mazzi, non esita a parlare d' "incidente grave e intollerabile''. Guai a far notare in sala stampa che Ipr avrebbe vinto la gara 'tagliando' l'offerta di piu' del 50%



Ivana, la valletta di scorta finita al tappeto

Finalmente abbiamo visto la bellezza ceca all'Ariston, Ivana Manzrova. Problemi di salute l'hanno tenuta lontana la prima sera. La domanda è legittima: con tante ragazze e donne dello spettacolo di casa nostra era necessario andare a cercare così lontano?



Di certo, ad oggi il secondo festival dell'era morandiana si ricorda per Celentano e per il dubbio:



Il monologo del Molleggiato avrebbe dovuto "far rima" con la parola dimissioni. A saltare, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe dovuto essere il direttore di Rai1, Mauro Mazza. Mercoledì mattina Paolo Garimberti e Lorenza Lei hanno atteso invano la lettera di Mazza. A far salire la tensione dei vertici di viale Mazzini anche alcune inquadrature durante la predica di Celentano con Mazza che rideva in prima fila. Il dubbio è legittimo: il direttore conosceva in anticipo i passaggi del pezzo di Adriano? Oggi il Cda RaiPossibile non testare il voto elettronico in sala prima del debutto del Festival? E' scontro tra la Ipr Marketing e l'organizzazione del Festival su cause e responsabilità. La società chiama in causa un ''calo dell'energia elettrica'' come origine dello stop, ''verificato anche dal notaio nella sua stanza'' ma l'azienda smentisce. E il direttore artistico, Gianmarco Mazzi, non esita a parlare d' "incidente grave e intollerabile''. Guai a far notare in sala stampa che Ipr avrebbe vinto la gara 'tagliando' l'offerta di piu' del 50%Finalmente abbiamo visto la bellezza ceca all'Ariston, Ivana Manzrova. Problemi di salute l'hanno tenuta lontana la prima sera. La domanda è legittima: con tante ragazze e donne dello spettacolo di casa nostra era necessario andare a cercare così lontano?Di certo, ad oggi il secondo festival dell'era morandiana si ricorda per Celentano e per il dubbio: ma Belen indossava gli slip?

Nella prime due serate Morandi & Co. sono finiti nell'occhio del ciclone per tante ragioni. E di ogni tipo.Luca e Paolo al debutto,i Soliti Idioti ieri sera. Le parolacce non sono certo mancate in prima serata su Rai Uno. La bufera sulla coppia delle Iene ha fatto auto-censurare (se possibile) il duo Mandelli-Biggio che ha messo in scena una gag sull'aspirante suicida salvato all' Ariston nel 1995 da Pippo Baudo. Mandelli non si è risparmiato più di tanto, complice una versione di Nel blu dipinto di blu con un ''c...o'' urlato a squarciagola e il verso ''Cuccurucucu Paloma, ahi ahi ahi"