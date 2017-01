I Soliti Idioti e il bacio in bocca a Morandi

Adriano Celentano tornerà per il suo secondo intervento nella serata della finalissima di sabato. Ma non è escluso che possa fare qualche breve incursione anche al giovedì e venerdì “da un suo studio” , come ha anticipato il direttore Gianmarco Mazzi. Morandi interpellato sulla possibilità di rivedere presto il chiacchieratissimo Adriano ha risposto: “Chissà potrebbe essere anche stasera o domani”.Gianni Morandi ha ringraziato il pubblico a casa per gli ascolti bulgari della prima puntata rivolgendo anche un pensiero a Celentano: “Canta, balla e provoca ma meno male che c'è Adriano!”.Sono tornate sul palco dell'Ariston Belen e Elisabetta Canalis in grande forma . Abito bianco con stacco vertiginoso per Belen che ha stregato con le sue gambe mozzafiato e abito argentato (più castigato) per Elisabetta più sciolta e disinvolta dello scorso anno. Belen mostra tutta la sua sensualità tirandosi su anche il vestito (sul Web impazza la domanda ' aveva le mutandine o no? ') e il corpetto per evitare di far uscire il seno.Alle 22.40 è apparsa finalmente la modella Ivana Mrazova , presentata da Belen che scende le scale scoprendo le gambe e dalla Canalis. La modella ha sofferto di “cervicalgia acuta”. La valletta ha ringraziato il dottore, la mamma, la sorella e Giancarlo il manager che “è stato sempre vicino a me”. “Spero di non deludervi”, ha detto Ivanka che con determinazione e un filo di coraggio (visti i tempi di recupero e rischio) ha voluto a tutti i costi affiancare Gianni Morandi.Ruggero de Ceglie (Francesco Mandelli) e il figlio Gianluca (Fabrizio Biggio) superprotagonisti dello spazio comico della serata. I due hanno fatto la parodia di Pippo Baudo quando salvò un uomo che tentò di buttarsi dalla balconata dell'Ariston. “Se non ti stai zitto ti do un cazzotto in bocca che ti fa vincere il Festival di Sanremo” “Vuoi il posto fisso” Allora muori vai al cimitero e avrai il posto fisso” “Gianluca sei il futuro: ma vai a morire ammazzato. Il problema di questo Paese sono i giovani, ci sono troppi giovani devono lasciare spazio ai vecchi”. Poi Ruggero apre le braccia del figlio e intona “Volare” per poi buttarlo giù urlando il famoso “Dai cazzo!” tra le risate del pubblico. Poi il siparietto travestiti da tennisti Marialuce e Giampietro, dopo aver preso in giro un ragazzo di colore bonariamente hanno cantato un pezzo rock. Poi Marialuce ha dichiararo di aver paura delle mani grandi di Morandi ma Giampietro ha fatto presente che a ciò corrisponde anche una proporzione maggiore alle parti basse. Infine parodia gay di una coppia di ragazzi, Biggio poi ha baciato a sorpresa in bocca Morandi.A causa dei problemi tecnici della giuria demoscopica nella prima serata, i 14 Artisti si sono esibiti di nuovo e ne sono stati eliminati quattro: Carone con Dalla, D'Alessio con Berté, Irene Fornaciari e Marlene Kuntz. Di questi, due possono essere ripescati giovedì. Spazio anche agli 8 Giovani di Sanremo Social con quattro eliminati. La gara è iniziata con Nina Zilli e la sua “Per Sempre”, poi via via gli altri Artisti tra cui una intensa Arisa con un lungo abito nero scollato per la sua “La Notte, che riprende quota per la vittoria. Loredana Berté sempre elegante in tailleur nero e stivaletti neri assieme a Gigi D'Alessio in “Respirare”. Emma sexy con top nero trasparente e scarpe bianche vertiginose vola verso il podio. Confronti diretti a due a due a suon di televoto per gli 8 Giovani. La star di “Io Canto” Alessandro Casillo vince e passa alla finalissima di venerdì con Iohosemprevoglia, Erica Mou e Marco Guazzone.