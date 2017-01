Casillo cinguetta da Sanremo

foto Ufficio stampa 14:49 - In esclusiva a Tgcom24 la star di "Io Canto" Alessandro Casillo twitta da Sanremo le sue prime impressioni sull'esperienza al Festival, tra prove di canto e interviste. il giovane cantante ha intanto pubblicato il suo nuovo album "E' vero", che prende il titolo dalla canzone che porta a Sanremo Giovani. Il disco - prodotto da Gabriele Parisi - contiene anche la cover di "Tarzan Boy", un brano dei "Baltimora" del 1985. - Ina Tgcom24 la star di "twitta dale sue prime impressioni sull'esperienza al Festival, tra prove di canto e interviste. il giovane cantante ha intanto pubblicato il suo nuovo album "", che prende il titolo dalla canzone che porta a Sanremo Giovani. Il disco - prodotto da Gabriele Parisi - contiene anche la cover di "Tarzan Boy", un brano dei "Baltimora" del 1985.

Casillo inizia la giornata salutando i suoi fan e rendendoli partecipi del suo risveglio in riviera: "Ciao a tutti...la mia avventura è iniziata!! O meglio, sta per cominciare". La mattinata continua in compagnia della stampa: "Sopralluogo di Sanremo, un po' di interviste. Che meraviglia...Sole, mare, buon cibo". Alessandro sembra soddisfatto del suo primo assaggio di Festival e, poche ore più tardi, scrive: "Sanremo è un incanto, non l'avrei mai detto, mi sento la persona più fortunata del mondo" - "Grazie a tutti sempre, non mi stancherò mai di dirlo. Mai fatte tutte queste interviste nella mia vita, bello però, tutti molto carini e gentili...forse perchè sono il più piccolo?".



Ma anche nel pomeriggio il giovane talento è impegnatissimo, come rivela nei suoi messaggi: "E oggi prove...emozione a mille, speriamo tutto bene, sono carico e agitato nello stesso tempo" - "Arrivo a teatro..e chi se lo aspettava questo delirio?? Bellissimo, autografi, foto, sole, speriamo in bene". Infine un contrattempo fa saltare tutto, ma Casillo non si perde d'animo: "Prove rimandate...e ora, vai con un altro po' di interviste!!".

Andrea Conti