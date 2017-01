Mazza: "Celentano? Meravigliato dalla meraviglia"

foto LaPresse 14:47 - Il direttore di Rai Uno Mauro Mazza interviene deciso sulla decisione del direttore generale della Rai Lorenza Lei di mandare a Sanremo il Vicedirettore generale per l'Offerta, Antonio Marano a “coordinare con potere di intervento il lavoro del Festival di Sanremo” dopo il chiacchieratissimo show di Celentano all'interno del Festival. il direttore artistico Mazzi sull'attacco a Grasso: "La parola deficiente non la considero una parola così grave". - Il direttore di Rai Unointerviene deciso sulla decisione del direttore generale della Raidi mandare ail Vicedirettore generale per l'Offerta,a “coordinare con potere di intervento il lavoro del Festival di Sanremo” dopo il chiacchieratissimo show di Celentano all'interno del Festival. il direttore artisticosull'attacco a Grasso: "La parola deficiente non la considero una parola così grave".

“Tra i compiti istituzionali di Marano c'è il coordinamento dell'offerta televisiva Rai. Vista la grande macchina organizzativa che abbiamo, verrà a darci una mano. - chiude così la polemica Mazza - Sono meravigliato di tanta meraviglia. E' da tanti anni che Celentano esiste nella telvisione italiana. Nel contratto tra l'artista e la Rai era prevista testualmente la libertà d'espressione di Celentano, che non è sconosciuta da parte della Rai”.



Poi prende le distanze da alcuni passaggi del monologo di Celentano: “Dare del deficiente a un collega è di cattivo gusto e forse in violazione del contratto che Celentano si è impegnato a scrivere. Quando si auspica la chiusura di un giornale, qualsiasi giornale a me viene un brivido lungo la schiena”.



"Cercheremo di capire in cosa consiste il potere di intervento di Marano - spiega il direttore artistico Gianmarco Mazzi - dal momento che dal punto di vista artistico il percorso è già tracciato". Mazzi poi su Celentano dice: "Conoscevo la performance musicale di Adriano che ho visto in prove ma non conoscevo il resto. Il suo intervento è stata la summa della sua storia. Credo che un artista che ha il coraggio sempre strade diverse sia da apprezzare. Sulla chiusura dei giornali credo bisogna contestualizzare la frase, l'ha detto a supporto a quello che ha detto dopo. La parola deficiente a Grasso non la considero così grave".



Gianni Morandi glissa: "Celentano ci ha aiutato e gli ascolti lo dicono. Non sono state penalizzate le canzoni, anzi c'è stata più attenzione grazie al numero dei telespettatori davanti allo schermo".

Andrea Conti