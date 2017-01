"U&D", Samuele lascia Claudia

- Anche se avevanole, il loro non era un amore con la "A" maiuscola, così a ridosso dil'ex tronistaha lasciato, scelta tra le corteggiatrici di "". A dare l'annuncio, su Facebook, è il suo staff: "Ha preferito chiudere il rapporto invece di portare avanti una storia che non gli dava più stimoli". Un'altradel famoso reality dei sentimenti è

A un anno dalla loro storia nata nella trasmissione di Maria De Filippi, Samuele sostiene di non essere più felice, e scarica la bella Claudia. "La responsabilità è solo mia", assicura l'ex tronista. Perché quando un "rapporto di coppia non evolve non ha motivo di esistere". Mentre il suo staff invita i fan a non intraprendere una guerra e a rispettare la scelta. Dal canto suo l'ex fidanzata ha preferito non replicare. Adesso i fan attendono la sua versione dei fatti.



OTTIMI ASCOLTI PER "UOMINI E DONNE" OVER

Martedì 14 febbraio ottimo risultato per "Uomini e donne" di Maria De Filippi" seguito da 3.131.000 telespettatori, share del 24.12% sul target commerciale.