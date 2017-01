"Amici", Maionchi piange per Pamela

foto Da video Correlati DALLA PARTE DELL'ALLIEVA 12:31 - Mentre Gerardo resta nella scuola di "Amici", per Pamela il futuro è ancora incerto. La ragazza della squadra Gialla si sottopone all'esame di sbarramento e viene subito attaccata da Rudy Zerbi: "Devi cambiare, non mi emozioni". In sua difesa, però, interviene Mara Maionchi che la invita a lasciarsi andare. Poi si toglie gli occhiali e si commuove. - Mentreresta nella scuola di "", peril futuro è ancora incerto. La ragazza dellasi sottopone all'esame di sbarramento e viene subito attaccata da: "Devi cambiare, non mi emozioni". In sua difesa, però, intervieneche la invita a lasciarsi andare. Poi si toglie gli occhiali e si commuove.

Pamela, che si è trasferita nella squadra Gialla dopo le perplessità di Zerbi, canta "Cambiare" di Alex Baroni e viene subito presa di mira dall'insegnante: "Quando ti ho ascoltata cantare questa canzone ai casting, ci hai colpito tutti. Poi non ti ho più sentita in quella maniera. Cambiare è proprio quello che devi fare".



Ma l'allieva si difende: "Tu mi dici che non ti emoziono, ma il pubblico si emoziona, forse sei tu che sei privo di emozioni?". Poi tocca alla Maionchi, che sottolinea subito: "Ti vedo molto nervosa...". La risposta non si fa attendere: "E' che ricordo anche da parte sua giudizi non proprio eccellenti". Mara cerca di tranquillizzarla: "Sai a volte ti vedo un po' fuori nel comunicare, altre volte meno... vorrei sentire 'Don't know why'". Pamela intona la canzone di Norah Jones e l'insegnante ascolta attentamente: "Hai un modo di cantare piacevole, ma hai sempre come un velo, qualcosa della tua situazione interiore evidentemente... e mi piacerebbe che non ci fosse".



"Sto facendo di tutto per riuscirci, quell'interiorità trattenuta mi ha fatto male, vorrei poterla esprimere", le dà ragione l'allieva. Mara si commuove, toglie gli occhiali e con la voce rotta dal pianto aggiunge: "Io la sento bene, molto forte. Però quando canti non la lasci andare libera, la trattieni e mi dispiace dirtelo. Lo sento proprio come un disagio pesante e volevo solo togliertelo".