Gf, guerra Ilenia-Floriana per Ferdinando

LA PAGINA FACEBOOK 10:05 - Dopo l'addio di Rudolf, Ilenia ritrova finalmente il sorriso. E lo fa per Ferdinando Giordano, new entry nella Casa del "Grande Fratello 12" con Patrick Ray Pugliese e Cristina del Basso. La bella modella ammette che il ragazzo le piace, ma non sa ancora che dovrà vedersela con le due rivali, Floriana ed Enrica, che lo puntano dal suo ingresso. Soprattutto con la sexy astrologa la guerra è aperta.

Vito, spalleggiato da Franco ed Armando, prende in giro Ilenia e insinua che a lei piace Ferdinando: "Ti sei messa anche il vestitino...". I ragazzi le lanciano battutine: "Hai messo in mostra la carrozzeria oggi" e notano anche il completino intimo, particolarmente sexy, che indossa. Ilenia non si arrabbia e anzi sta al gioco: "E' un bel ragazzo, ma non lo conosco...".



Dall'altra parte della Casa, invece, Enrica e Floriana chiedono a Ferdinando le sue prime impressioni: "Mi serve ancora del tempo... ma tu Floriana mi hai colpito". Il ragazzo scherza con la bella siciliana e punzecchia la sexy astrologa: "Tu con gli uomini non sei proprio una santarellina...".