Sanremo maledetto per Ivana malata

foto Ansa Correlati Ivana in ospedale per dei controlli 14:41 - "Cervicalgia dovuta a un blocco vertebrale". Questo il crudele bollettino medico di Ivana Mrazova, unica valletta al Festival di Sanremo dopo l'esclusione di Tamara Ecclestone per "capricci". La modella 19enne è circondata dai familiari, su una poltrona e piange per il dolore. Il direttore artistico Mazzi rivela: “Confidiamo nella sua giovane età e nel recupero, navighiamo a vista”. Se dovesse saltare la prima sera la scaletta sarà rimodulata. - "Cervicalgia dovuta a un blocco vertebrale". Questo il crudele bollettino medico dialdopo l'esclusione diper "capricci". La modella 19enne è circondata dai familiari, su una poltrona e piange per il dolore. Il direttore artistico Mazzi rivela: “Confidiamo nella sua giovane età e nel recupero, navighiamo a vista”. Se dovesse saltare la prima sera la scaletta sarà rimodulata.

Gianni Morandi preoccupato ma fiducioso spiega durante la conferenza stampa: "Dalla Repubblica Ceca sono arrivate la madre e la sorella di Ivanka, come mi piace chiamarla. L'ho vista, è seduta e dorme su una poltrona con il collare e piange".



"Confidiamo nella sua giovane età, - interviene il direttore artistico Gianmarco Mazzi - le lasceremo il pomeriggio tranquilla perché è triste per il destino avverso che ostacola questa grande opportunità che è il Festival di Sanremo. Confidiamo che ce la possa fare. Ivana aveva preparato dei numeri complessi altri meno complessi e non sappiamo se riuscirà a ballare. Non vogliamo prendere una decisione perché vogliamo riuscire a portarla sul palco stasera. Insomma navighiamo a vista".



E' comunque altamente probabile che la modella non salirà sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata del Festival. Per questo, come ha anticipato Gianni Morandi, gli autori con la scaletta in mano si preparano per un piano B, qualora Ivana non dovesse proprio farcela. "Celentano potrebbe fare qualcosa in più", dice scherzando Morandi. L'intervento del Molleggiato è previsto dopo le 22.15 circa per un intervento che durerà cinquanta minuti in mezzo a uno scenario apocalittico.



Andrea Conti