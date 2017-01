Raffaella Carrà: "Io a casa, le mie idee in onda"

foto LaPresse 12:24 - "Io a casa, le mie idee in onda". Raffaella Carrà sottolinea subito di non avercela con Antonella Clerici e Maria De Filippi, ma denuncia che "i loro programmi sono ispirati alle mie idee". La regina della tv non usa mezzi termini, e su "A" parla a ruota libera del suo futuro professionale: "La Rai mi ha fatto delle proposte poco convincenti, ho un progetto che mi piace con Canale 5". - "Io a casa, le mie idee in onda".sottolinea subito di non avercela con, ma denuncia che "i loro programmi sono ispirati alle mie idee". La regina dellanon usa mezzi termini, e su "" parla a ruota libera del suo: "Lami ha fatto delle, ho unmi piace con".

"Clerici e De Filippi? Non ce l'ho con loro - sottolinea la Carrà - però i loro programmi sono ispirati a idee mie".



In forma e combattiva, Raffaella affronta anche il tema della privatizzazione della Rai: "Potrebbe essere un modo per avere finalmente qualcuno che prenda delle decisioni. Da un po' di tempo i dirigenti mi chiamano in Rai, mi fanno delle proposte, ascoltano le mie idee e scompaiono. Quando torno per avere delle risposte trovo ad aspettarmi solo il cavallo di bronzo di viale Mazzini. E' l’unico che sai di ritrovare sempre al suo posto".



Il suo futuro professionale? "La Rai mi ha fatto delle proposte poco convincenti. Ho invece un progetto che mi piace con Canale 5. Il programma che si chiamerà Mamma mia, è su madri e figli".