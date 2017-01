Facchinetti tenta un'incursione al Gf

foto Twitter Correlati DIETRO LE QUINTE... 11:32 - Su Twitter aveva chiesto ai suoi "seguaci" un consiglio su cosa regalare alla sua Pinella per San Valentino. In molti gli hanno suggerito di sposarla, ma Francesco Facchinetti ha optato per una bella sorpresa ad Alessia Marcuzzi: un'incursione in diretta al Grande Fratello. Documentata live sul social network. Dopo varie peripezie (ha sbagliato strada dieci volte), però, non è riuscito nel suo intento: "I dirigenti Rai seguono Twitter e mi hanno vietato di entrare... rischio una multa a sei zeri". - Suaveva chiesto ai suoi "" un consiglio su cosa regalare alla suaper. In molti gli hanno suggerito di sposarla, maha optato per unaad: un'in diretta al Grande Fratello. Documentata live sul social network. Dopo(ha sbagliato strada dieci volte), però, non è riuscito nel suo intento: "Iseguono Twitter e mi hannodi... rischio unaa sei zeri".

Facchinetti ha postato anche delle foto per dimostrare che era lì, a pochi passi dallo studio. Prima la porta della tensostruttura, poi il camerino della sua amata Pinella: immortalando la doccia con il cartonato di Fiorello ("@sarofiorello è al #GF. Si è infiltrato nel camerino de #lapinella"). In realtà Francesco aveva inserito anche altre foto, subito rimosse.



Tutto era cominciato con "ho deciso, vado a fare una sorpresa a #lapinella in studio". Così, in serata, ha tentato l'incursione: "Dopo aver sbagliato la strada 10 volte, sono arrivato. #Lapinella è carichissima e io stavo entrando in studio in diretta:-)". Già, stava. Perché proprio davanti alla porta è stato "bloccato" dai dirigenti Rai che lo seguivano su Twitter: "Porta di entrata del #GF. Qualcuno dei vertici Rai usa @twitter e mi hanno già vietato di entrare, che faccio?".



Nonostante la tentazione ("ragazzi non posso entrare, la Rai mi da una multa a 6 zeri! Però che me frega, ci penso!"), alla fine Francesco - postando i versi di una famosa canzone del padre "Non si può, non si puooooooooooooooò, no non si puuuuuuuuuuuuuuò!" - ha preferito abbracciare Alessia dietro le quinte. Con i soldi che ha risparmiato per la multa adesso potrà farle un vero regalo.