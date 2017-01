Matthew Bomer: "E' vero, sono gay"

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:47 - Matthew Bomer, l'affascinante mago della truffa della serie tv "White Collar", è gay. Ad ammetterlo è stato lui stesso, che ha fatto coming out durante la cerimonia di assegnazione degli Steve Chase Humanitarian Awards. L'attore, premiato per i suoi sforzi nella lotta all'Aids, ha ringraziato pubblicamente i figli e il compagno - nonché suo manager - Simon Hall, rendendo in questo modo ufficiale la loro relazione. , l'affascinante mago della truffa della serie tv "", è. Ad ammetterlo è stato lui stesso, che ha fatto coming out durante la cerimonia di assegnazione degli Steve Chase Humanitarian Awards. L'attore, premiato per i suoi sforzi nella lotta all'Aids, ha ringraziato pubblicamente i figli e ilnonché suo manager -, rendendo in questo modo ufficiale la loro relazione.

Uno notizia non proprio inaspettata, visto che i due hanno anche tre figli insieme, e che l'attore non ha mai smentito ufficialmente. In passato Bomer si era infatti limitato a rilasciare dichiarazioni diplomatiche sull'argomento. Un atteggiamento riservato che era servito a tenere il gossip fuori dalla vita privata, più che a nascondere la sua omosessualità.



I fan di Matthew potranno presto vedere il loro idolo anche nell'inedita veste di ballerino e cantante. E' infatti in progetto una collaborazione con la serie-musical "Glee", in cui interpreterà il fratello di Blaine (Darren Criss), uno studente apertamente omosessuale.