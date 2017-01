Guendalina, che curve "trasparenti"

foto Da video Correlati UNA SFIDA BOLLENTE 11:48 - Costumi che cadono e magliette trasparenti, la sfida tra gli Eletti e gli Eroi all'Isola dei Famosi diventa hot. A regalare un siparietto bollente è soprattutto Guendalina Tavassi, che fa vincere la partita alla sua squadra con un canestro e si aggiudica il nomignolo di "Miss maglietta bagnata". Perché l'ex gieffina si tuffa nella gara con una canotta bianca e in acqua mostra orgogliosa le sue curve, che diventano trasparenti. - Costumi che cadono e magliette trasparenti, la sfida tra glie gliall'diventa hot. A regalare unè soprattutto, che fa vincere la partita alla sua squadra con un canestro e si aggiudica il nomignolo di "". Perché l'ex gieffina si tuffa nella gara con una canotta bianca e in acqua mostra orgogliosa le sue, che diventano

Intanto Den Harrow è costretto ad abbandonare il reality per problemi di salute. Ma il cantante è anche l'eliminato della settimana, e deve quindi abbandonare l'Isola per sempre. A sorpresa, invece, Cristiano Malgioglio si ritira. Lo aveva annunciato due settimane prima dopo gli "insulti" di Mariano Apicella e dopo un primo ripensamento decide di lasciare il gioco.



Ad animare l'Isola ci pensa però Nina Moric che sbarca per la seconda volta e prima di tuffarsi in acqua sfodera tutta la sua auto-ironia sulle sue labbra: "Da qua in giù c'avete pensato voi, qua invece c'ho pensato io". Max Bertolani, Mariano Apicella e Aida Yespica invece finiscono in nomination.