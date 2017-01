Aiello: "Alberto è tornato, più cattivo che mai"

foto LaPresse

10:36

è tornato, ed è ancora più. Una vera chicca per i fan di "", che rivedranno in azione - anche se per poche settimane -, uno dei volti storici della soap. L'attore - presenza fissa nel cast dal 1996 al 2002 - era già ricomparso lo scorso anno, tenendo però aperta la porta a nuovi sviluppi del suo personaggio, che ora torna a Napoli per gestire un losco affare.