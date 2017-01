Gf, eliminato il playboy Fabrizio

IMMUNI A DURA PROVA

In studio appaiono Vito, Ilenia, Floriana e Armando. I quattro immuni saranno messi davanti a una scelta. Alessia Marcuzzi legge: "Gf non ammette distrazioni. E rende più difficile il percorso verso la finale, le trappole sono tante... Avete scoperto di avere una forza sconosciuta e adesso è arrivato il momento di farla vedere". Una scelta importante che dovrete fare. Importante perché nella busta c'è una decisione dovranno prendere.



TRE "INVASORI" NELLA CASA

Patrick Ray Pugliese del GF4, Cristina del Basso (GF9) e Ferdinando Giordano (GF11) entrano nella Casa come concorrenti per conquistare la vittoria. I tre sono emozionatissimi e la prorompente Cristina non esclude un flirt con uno dei concorrenti. "Siamo pronti a vincere", dicono i tre.



VITO E SABRINA STORY

C'è sempre qualche dubbio o ripensamento nella storia infinita tra Vito e Sabrina. "Mi sono arrabbiata con franco perché mi ha giudicato come una persona priva di tatto perché avrei ferito Vito...". Poi difende Armando: "Con lui abbiamo parlato e ho capito che da parte sua c'è un reale interesse a capire come erano andate le cose...". Alfonso Signorini dà ragione a Sabrina: "Se una cosa non va è inutile insistere, Franco invece non mi è piaciuto, non è stato tenero, una manciata di fatti tuoi te la potevi fare". Franco prova a difendersi: "L'ho fatto per difendere un mio amico ma ho sbagliato il modo e ho chiesto scusa".



KEVIN CONTRO L'UOMO TIGRE

Kevin deve affrontare una sfida molto impegnativa, è in gioco la sua permanenza nella Casa. Deve scontrarsi con l'Uomo Tigre che ha un punto debole che Kevin deve scoprire nella stanza delle sorprese. L'estroso concorrente riesce a mettere ko il rivale e lo riporta nella Casa. Quindi Patrick Ray Pugliese si toglie la maschera e saluta i ragazzi.



