"U&D", Alessio flirta con Francesca

foto Da video Correlati PIZZA A SORPRESA 21:17 - Non è la prima volta che il tronista Alessio corteggia le ragazze dei suoi rivali. A volte, come nel caso di Valeria, ci riesce. Altre, come nel caso di Francesca, sono una sfida aperta. Perché il ragazzo va a trovare la corteggiatrice di Cristian e cerca in tutti i modi di sedurla. Per Gianni e Tina l'obiettivo non è impossibile. Ma la ragazza giura di non essere interessata. - Non è la prima volta che il tronistacorteggia le ragazze dei suoi. A volte, come nel caso di, ci riesce. Altre, come nel caso di, sono una sfida aperta. Perché il ragazzo va a trovare ladie cerca in tutti i modi di sedurla. Perl'obiettivo non è impossibile. Ma la ragazza giura di non essere interessata.

A sorpresa Alessio va a trovare Francesca a Formia. Prende una pizza e citofona a casa, ma a rispondere è la sorella Pamela, che però non lo fa salire. Dal canto suo, Francesca, spiega che a lei piace Cristian ma non lo rifiuta totalmente. E anzi decide di scendere e parlare un po' con lui: "Sei venuto fino a qua...".



I due mangiano la pizza su una panchina. "Io sono un timidone quando mi piace una persona", dice Alessio. E Francesca risponde: "Io una diffidente per natura, ma apprezzo la tua visita". In studio Cristian è polemico con la corteggiatrice che però si difende: "Speravo ci fossi tu al citofono...". Intanto in molti, soprattutto Gianni Sperti e Tina Cipollari, sostengono che a lei Alessio piace.



Ma la ragazza nega. "Può succedere, è già successo e inoltre non ci sarebbe niente di male", avverte - profetica - Tina.