Speciale Wild per San Valentino

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:37 - Scosse d'adrenalina per San Valentino con "Surviving Wild", lo speciale di "Wild–Oltrenatura" dedicato agli spericolati inviati del programma più "selvaggio" della tv. Nella prima serata di martedì 14 febbraio 2012 su Italia Uno, si susseguiranno prove di resistenza e geniali invenzioni per la sopravvivenza, a partire dalle missioni mozzafiato della stessa conduttrice, Fiammetta Cicogna. - Scosse d'adrenalina per San Valentino con "", lo speciale di "" dedicato agli spericolati inviati del programma più "selvaggio" della tv. Nella prima serata di martedì 14 febbraio 2012 su Italia Uno, si susseguiranno prove di resistenza e geniali invenzioni per la sopravvivenza, a partire dalle missioni mozzafiato della stessa conduttrice,

Col trekker professionista Roberto Bruzzone e la cagnolina Nessie, infatti, Fiammetta torna in alta quota per poi sprofondare nelle torbide acque della palude.



Il documentarista d’azione Bear Grylls affronta, invece, un forte sbalzo termico: dopo essersi avventurato tra i ghiacciai dell’Alaska, prosegue le sue imprese al limite dell’impossibile nel deserto del Sahara.



Ma anche l’inviato Steve Backshall sfida il pericolo lungo il Rio delle Amazzoni. Attraversato l’Atlantico, raggiunge poi il suo studio virtuale londinese per commentare un attacco di un branco di lupi ai danni di un alce.



Infine, spazio alle preziose lezioni dell’ex-marine Cade Courtley che, in questa puntata, insegnerà a sopravvivere a naufragi e uragani.