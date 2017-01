Nella Casa l'assalto degli ex gieffini

Correlati AL GF VA IN SCENA LA POMICIATA SOTT'ACQUA

Tre "invasori" sono pronti a riconquistare la Casa di Grande Fratello. Tutti e tre possono vantare giorni e giorni di permanenza all'interno delle mura di Cinecittà e, tutti e tre, durante le rispettive partecipazioni, sono riusciti a conquistare un posto sul podio. Da questa sera ci riproveranno, sfidando i 14 concorrenti ancora in gara di GF12. Si tratta di Patrick Ray Pugliese (GF4), Cristina del Basso (GF9) e Ferdinando Giordano (GF11).

Patrick – 106 giorni nella Casa - è stato il secondo classificato di GF4 (dietro la vincitrice Serena e prima di Katia), Cristina – 99 giorni nella Casa - è stata la terza classificata di GF9 (vinto da Ferdi, con Marcello secondo classificato) e Ferdinando – 183 giorni nella Casa - è stato il secondo classificato della scorsa edizione (battuto in una sfida all'ultimo voto da Andrea Cocco).



Patrick, oggi 34enne, è sicuramente uno dei personaggi più amati della storia di Grande Fratello. Un uragano di simpatia e un combina guai senza precedenti: ha regalato divertimento ai suoi coinquilini, al pubblico a casa e alla Gialappa's. Dopo GF, Patrick, per 5 anni, ha consegnato il gongolo di Striscia la Notizia ed ha partecipato, come inviato, a Domenica 5 e Pomeriggio 5. Con le sue opere di pittura, ha realizzato anche due mostre. Non ha mai nascosto che nella Casa, che considera un "paradiso", ci sarebbe tornato volentieri. Il suo desiderio sta per essere esaudito...



Cristina, oggi 24enne, ancora nota con il soprannome di "Atomic Titten" (nato sul web poche ore dopo il suo ingresso nella Casa grazie alle sue misure da pin up e ai video – cliccatissimi - delle sue docce), è stata uno dei personaggi di spicco della nona edizione: bellissima, una Jessica Rabbit in carne e ossa (più carne che ossa, per la verità), è riuscita a conquistare tutti, in Casa e fuori, soprattutto grazie alla sua simpatia e alla sua parlantina. Studentessa di Scienze della Comunicazione, dopo l'esperienza nella Casa, ha continuato i suoi studi, affiancandoli a diverse esperienze nel campo dello spettacolo: è stata protagonista di un sexy calendario per Panorama, è stata inviata di diverse trasmissioni televisive (Mattino 5, Pomeriggio 5, La Vita in Diretta per il Festival di Sanremo 2010), ballerina di Colorado Cafè e si è cimentata come attrice, nella prima puntata di Un medico in famiglia 7 e nel cinepanettone di Massimo Boldi "A Natale mi sposo".



Ferdinando, 31 anni compiuti a luglio scorso, è stato per molti il vincitore morale della scorsa edizione. In finale, ha dovuto cedere il passo ad Andrea Cocco, restando indubbiamente uno dei personaggi più amati di GF11. Protagonista di una delle storie d'amore più belle e tormentate della scorsa edizione: lui e Angelica hanno fatto sognare molti spettatori ma, l'idillio, è finito pochi mesi dopo la fine del reality.