Baci subacquei per Fabrizio e Valentina

Nella puntata i riflettori saranno puntati anche su Amedeo, il ventitreenne napoletano e Chiara, ex concorrente milanese con cui il ragazzo ha intrattenuto un rapporto complicato e, a volte, ambiguo. Finalmente, faccia a faccia, il partenopeo e la sua amica-nemica, potranno chiarirsi e dirsi tutto ciò che serve a far luce su quella che è stata la loro storia.



Filmati e testimonianze a supportare o, a smentire, chissà, l'intimità che i due ex concorrenti hanno vissuto nella Casa. Ad assistere senza essere vista, però, ci sarà un "terzo incomodo", Nathalie, la fidanzata di Amedeo, che, al momento opportuno, potrà dire la sua.



Per Valentina, la concorrente pugliese che nell'ultima puntata aveva raccontato la sua dolorosa esperienza familiare, ci sarà un messaggio della nonna, che vuole parlarle con parole che, fino ad ora, non è mai riuscita ad usare.



Infine una sfida all'ultimo voto tutta al maschile: un concorrente tra Fabrizio, il tombeur de femme massese, Franco, il fisioterapista romano, e Gaetano, il simpatico barese, dovrà abbandonare definitivamente il gioco e dire addio al montepremi finale.