Vasco su Facebook: "Ecco la mia canzone scartata a Sanremo"

Correlati Ascolta la canzone scartata a Sanremo 17:13 - Vasco Rossi torna sulla canzone per Patty Pravo, scritta insieme a Curreri, che avrebbe voluto portare al Festival di Sanremo e che oggi pubblica sulla sua pagina Facebook. "Siamo stati bocciati alla selezione di Sanremo. Non è stata nemmeno ascoltata la canzone che già la giuria aveva decretato che per quest'anno bastava Celentano" dice sibillino il Blasco sulla sua pagina Facebook. - Vasco Rossi torna sulla canzone per Patty Pravo, scritta insieme a Curreri, che avrebbe voluto portare al Festival di Sanremo e che oggi pubblica sulla sua pagina Facebook. "Siamo stati bocciati alla selezione di Sanremo. Non è stata nemmeno ascoltata la canzone che già la giuria aveva decretato che per quest'anno bastava Celentano" dice sibillino il Blasco sulla sua pagina Facebook.

"Be'.... la canzone e la Divina... sopravViveranno" conclude quindi Vasco, senza dimenticare però di lanciare una stilettata anche a Red Ronnie, reo di aver pubblicato la canzone in anteprima. "Dato che non avevo dato a Red il permesso di farvi sentire in anteprima la canzone di Patty Pravo..corro a pubblicarvela anche io su fb. Avrei voluto farlo per primo e non in questo modo. Ma...dagli amici mi guardi dio che dai nemici mi guardo io. Del resto chi può darti una coltellata a tradimento ridendoti in faccia?".