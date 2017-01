Esoterismo, musica e attualità da Chiambretti

foto Olycom Correlati NON SOLO MUSICA 15:42 - A "Chiambretti Sunday Show", in onda Italia1 domenica 12 febbraio in prima serata" saranno ospiti Padre Amorth, l'esorcista più importante del mondo. Il Sindaco di Napoli De Magistris che dice la sua sul video della Camorra e il rapper Marracash. - A "in onda Italia1 domenica 12 febbraio in prima serata" saranno ospiti Padre Amorth, l'esorcista più importante del mondo. Il Sindaco di Napoli De Magistris che dice la sua sul video della Camorra e il rapper Marracash.

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, commenterà il video musicale "'O capoclan": brano melodico del 2004 che ha fatto molto scalpore. Parla della Camorra e dei suoi metodi ed elogia la figura del capoclan. Da poche ore al al centro di un'ordinanza di custodia cautelare.



In questa puntata si parlerà anche del diavolo e per farlo, è stato invitato l’esorcista più famoso del mondo: padre Gabriele Amorth, fondatore e presidente ad honorem dell’Associazione internazionale degli esorcisti.



L’onorevole Daniela Santanchè sarà protagonista della “conferenza stampa”, momento della trasmissione in cui persone comuni e personaggi seminoti, avranno la possibilità di rivolgergli domande e chiarimenti in merito a diversi argomenti.



Ospite musicale, sarà il rapper della Barona, Marracash.