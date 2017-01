Gerardo e Valeria lottano per il banco

foto Ufficio stampa Correlati GLI SFOTTO' DI GERARDO 13:56 - Con l'avvicinarsi del serale si accendono le sfide nella scuola di "Amici". Questa settimana a rischiare il banco nel talent show di Maria de Filippi sono Gerardo Pulli e Valeria Romitelli. Il pupillo di Mara Maionchi è in sfida a causa dell'ennesimo provvedimento disciplinare, mentre la cantante di Rudy Zerbi è stata nominata dai suoi stessi compagni dopo che la squadra dei Verdi si è posizionata ultima in classifica. - Con l'avvicinarsi del serale si accendono le sfide nella scuola di "". Questa settimana a rischiare il banco nel talent show disono. Il pupillo di Mara Maionchi è in sfida a causa dell'ennesimo provvedimento disciplinare, mentre la cantante di Rudy Zerbi è stata nominata dai suoi stessi compagni dopo che la squadra dei Verdi si è posizionata ultima in classifica.

Ma con il passare delle settimane il meccanismo del gioco si fa sempre più spietato. Il cerchio si stringe intorno ai 15 studenti rimasti, impegnati in questi giorni ad affrontare sfide ed esami di sbarramento, che dovranno giocarsi il tutto per tutto per conquistare uno dei nove posti del serale.