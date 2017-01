Satta: "Niente San Valentino con Boateng"

foto Olycom Correlati I VIP SI CONFESSANO A VERISSIMO 13:00 - "Dopo l'infortunio, Kevin sta molto meglio. Non so dire quando tornerà a giocare, ma spero molto presto". Melissa Satta, ospite a Verissimo, parla per la prima volta del suo fidanzato, il centrocampista del Milan, Kevin Prince Boateng. A proposito dell’imminente festa degli innamorati, Melissa sembra confermare le buone condizioni del fidanzato, dicendo: "Mi sa che Kevin, per San Valentino, sarà in ritiro, quindi non farò nessun festeggiamento". - "Dopo l'infortunio, Kevin sta molto meglio. Non so dire quando tornerà a giocare, ma spero molto presto"., ospite a Verissimo, parla per la prima volta del suo fidanzato, il centrocampista del Milan,. A proposito dell’imminente festa degli innamorati, Melissa sembra confermare le buone condizioni del fidanzato, dicendo: "Mi sa che Kevin, per San Valentino, sarà in ritiro, quindi non farò nessun festeggiamento".

Il calciatore rossonero è già stato sposato ed ha un figlio, ma la showgirl non pare preoccuparsene: “Ognuno ha un passato, il suo non mi turba. Lui ha il suo vissuto ed io il mio”.



Infine, sulla dichiarazione fatta qualche tempo fa da Melissa, che ha detto in un’intervista di fare sesso dalle sette alle dieci volte alla settimana, la Satta chiarisce: “Il sesso è una cosa normale. La gente ha voluto forzare un po’ la mia dichiarazione, che era scherzosa, anche perché non sto certo lì a contare quante volte lo faccio alla settimana”.



VERISSIMO PUNTATA RICCA DI OSPITI

Sabato 11 febbraio su Canale 5 alle 15.30, appuntamento con “Verissimo”, il talk show condotto da Silvia Toffanin. In studio Alfonso Signorini, Alvin, Jonathan e Daniele Bossari. Marcella Bella e Alba Parietti si raccontano, mentre Milena Miconi è protagonista dello spazio dedicato alla crescita dei figli. E ancora, in studio, in esclusiva, la Nazionale Femminile di Pallanuoto, tornata sul tetto d’Europa dopo ben 9 anni e pronta per le prossimi Olimpiadi di Londra.



A Verissimo viene dedicato ampio spazio all’emergenza meteo che ha messo k.o. l’intera penisola e si torna a parlare del naufragio della nave Concordia e dei rapporti tra il comandante Schettino e Dominca Cemortan con i giornalisti: Beppe Fumagalli di Oggi, Valerio Palmieri di Chi e Davide Loreti di Tgcom24.



Inoltre, Verissimo si parla di amore ai tempi di internet con Morena Funari, il suo nuovo fidanzato Antonio e alcuni esperti del settore.



Verissimo è un programma Videonews, direttore Claudio Brachino. Ideato da Fabio Di Iorio, Francesco Foppoli e Silvia Toffanin. Autore Fabio Di Iorio. Scritto da Francesco Foppoli, Simone Gerace, con la partecipazione di Alfonso Signorini e la collaborazione di Valerio Palmieri. La regia è di Marco Beltrami. Il caporedattore è Raffaella Bianchi. Il produttore esecutivo Margherita Ravasi.