Ottimi ascolti per lo speciale di Tgcom24

foto Tgcom24

12:38

- Ottimi ascolti per l'approfondimento sul maltempo di" andato in onda giovedì 9 febbraio, in prima serata, a reti unificate su Retequattro e sul canale all news del digitale terrestre. Il programma ha sfiorato il 5% di share, risultando leader della prima serata d'informazione sulle reti generaliste. Lo speciale è stato inoltre trasmesso in streaming sul sito Tgcom24.it.