Peluche e rose rosse sull'Isola per Valeria

Vladimir Luxuria annuncia che un misterioso aereo ha buttato sull'Isola un pacco bianco, chiuso con un nastro rosso destinato a Valeria. La showgirl corre a scartarlo e dentro trova rose rosse (Malgioglio fa subito notare che sono poche), un enorme peluche rosa e un biglietto con scritto "Ti amo Valeria". Ma lei, felice in volto, fa finta di sorprendersi e dice che non sa proprio chi gliel'ha mandato. E' già caccia all'ammiratore segreto.



Sempre la Marini è protagonista della prova ricompensa con il divino Otelma bendato che deve recuperare le chiavi per liberarla. Valeria fornisce le indicazioni per arrivare ai lucchetti ma con una serie di doppi sensi che divertono il pubblico a casa, tra tutti: "Dammela (la chiave, ndr) in bocca che lo faccio io".



Momenti di tensione con Arianna David che giunge allo scontro fisico con Guendalina. L'ex Miss Italia viene ammonita dalla produzione e finisce al televoto contro Cecchi Paone, che nel frattempo ha lasciato Cayo degli Eroi per raggiungere Cayo degli Eletti. Arianna non ce la fa e lancia un'anatema all'ex concorrente del Grande Fratello: "Nella vita tutto torna indietro, Guendalina".



Nomination a tre questa settimana con Max Bertolani, Den Harrow e Cristiano Malgioglio.

Andrea Conti