"U&D", Francesco fa il duro con Teresanna

16:27 - Il ritorno di Teresanna è al centro del dibattito di "Uomini e Donne": Francesco l'ha portata subito in esterna ma è stato "molto freddo" e la prorompente napoletana non ha gradito. Tina non crede alla veridicità del suo interesse e anche le rivali in amore Emiliana ed Alessia la attaccano: "E' qui solo per apparire in tv". E intanto Teresanna scoppia in lacrime, ma il tronista non la consola.

Francesco invita Teesanna in esterna: "Non aspettarti nulla di romantico, voglio solo parlarti". E in effetti l'incontro non regala grandi emozioni. "Non rinnego quello che ho fatto... Mi sono chiesta il perché tante volte ti ho pensato...", gli sussurra la napoletana. "Ma io sono uno dei motivi della fine della tua storia?", le chiede il tronista. "Diciamo di sì", è la risposta.



"Io voglio solo capire, mi sono legato ad altre due ragazze in questi mesi". "Io non ho visto niente..", interviene Teresanna. Poi Francesco la liquida con poche parole: "Devo riacquistare la fiducia in te, ho messo da parte l'orgoglio, ho un interesse nei suoi confronti...". Tina, invece, non crede nella buona fede di Teresanna: "Sei qui solo perché non ti intervista più nessuno, cerchi visibilità, non sei credibile, tu non lo ami veramente questo ragazzo". Maria De Filippi però interviene in sua difesa: "Lei non aveva nessuna certezza, ha rischiato molto, poteva essere rifiutata. E' venuta qui sapendo che sarebbe stata insultata. Quindi non credo alla teoria della visibilità".



Contro Teresanna si schiera anche Emiliana, la rivale in amore: "Lei ha arriva, fa la sua scelta, torna sui suoi passi. Ha ammesso di aver sbagliato scelta e tu, niente? Non ti viene in mente che lei è tornata solo per le telecamere?". Poi Francesco la abbraccia e la consola: "Lei sta a zero.. tu a dieci...". Emiliana e Teresanna si scontrano in un faccia a faccia senza esclusioni di colpi. "Adesso hai finalmente un argomento... prima non sapevi cosa dire", attacca Teresanna. "Io non mi abbasso ai tuoi livelli", replica la ragazza. Le due litigano senza risparmiarsi insulti.



Nella querelle interviene anche Alessia: la corteggiatrice prima ha minacciato di andarsene e poi è tornata in studio: "Non capisco l'atteggiamento di Francesco, prima lo ha rifiutato e poi quando la sua storia è finita è tornata da lui...". Nel frattempo Teresanna dice a Francesco che ha bisogno del suo sostegno, perché tutti la attaccano. Poi scoppia in lacrime, ma il bel tronista non la consola.