"Quarto Grado" torna sul caso della Concordia

Nuovo appuntamento con il programma condotto da Salvo Sottile, "Quarto Grado", in onda su Retequattro, in diretta dal centro Palatino di Roma, venerdì 10 febbraio alle 21.10. Tra i casi l'omicidio del piccolo Mathas dopo la scarcerazione di Rasero e il naufragio della Concordia.

A seguito della totale assoluzione di Giovanni Rasero - il broker di 32 anni condannato in primo grado a 26 anni di carcere per la morte di Alessandro Mathas, il figlio di otto mesi della sua ex compagna Katerina, ucciso in un residence di Genova Nervi nella notte tra il 15 e il 16 marzo 2010 - “Quarto Grado” torna sul caso per cercare di capire come evolverà la vicenda, dopo l’inatteso proscioglimento dell’uomo.



Nel corso della puntata, il settimanale di Retequattro racconterà, con documenti e video inediti, gli sviluppi del Concordia aggiornando i telespettatori sul naufragio della nave da crociera avvenuto lo scorso 13 gennaio, a pochi metri dall’Isola del Giglio.



Ad oltre quattordici mesi dall'assassinio di Yara, le indagini degli inquirenti per risalire all'omicida della tredicenne di Brembate Sopra sembrano ancora molto confuse e lontane da una soluzione. Sottile darà conto della vicenda Gambirasio, con le novità sull’inchiesta.



Infine Sottile, con Sabrina Scampini, si occuperà dell’omicidio di Melania Rea dopo la richiesta da parte dei legali di giudizio abbreviato condizionato dell’unico indagato, Salvatore Parolisi.



“Quarto Grado” è un programma firmato da Videonews, testata diretta da Claudio Brachino, a cura di Siria Magri, Sabrina Scampini e Salvo Sottile. Alla regia, Dario Calleri. Produzione esecutiva di Simona Lazzarini.