"Luck", morti due cavalli sul set

14:49 - "Luck", la serie tv sul mondo delle corse di cavalli, è stata attaccata da PETA dopo che due animali sono morti sul set, soppressi in seguito delle ferite riportate durante le scene di corsa. L'allarme è scattato quando alcuni spettatori si sono accorti che, nei titoli di coda del primo episodio, non appariva la scritta obbligatoria "Nessun animale è stato ferito o maltrattato durante le riprese".

L'associazione animalista ha dichiarato di aver tentato di contattare David Milch - ideatore della serie - e la produzione prima delle riprese, ma di non aver ricevuto nessuna risposta: "Se i produttori avessero seguito i protocolli di sicurezza da noi indicati, forse quei cavalli sarebbero ancora vivi".



Non si è fatta attendere la replica dell'HBO che ha spiegato - sulle pagine del New York Observer - di aver già sospeso le riprese delle corse, adottato specifici protocolli di sicurezza che prevedono la presenza di personale veterinario sul set e radiografie alle gambe di tutti i cavalli.