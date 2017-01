"The Vampire Diaries", telefilm a tinte hard

foto Entertainment Weekly Correlati SVOLTA SEXY 13:02 - Le loro chiacchierate storie d'amore hanno tenuto incollati migliaia di fan americani alla televisione per ben tre stagioni. Le stelle del telefilm cult "The Vampire Diaries" Paul Wesley, Nina Dobrev e Ian Somerhalder hanno posato più sensuali che mai per tre copertine di Entertainment Weekly. Ménage à trois, seminudi e sguardi sensuali i tre attori accendono le fantasie erotiche. - Le loro chiacchierate storie d'amore hanno tenuto incollati migliaia di fan americani alla televisione per ben tre stagioni. Le stelle del telefilm cult "The Vampire Diaries" Paul Wesley, Nina Dobrev e Ian Somerhalder hanno posato più sensuali che mai per tre copertine di Entertainment Weekly. Ménage à trois, seminudi e sguardi sensuali i tre attori accendono le fantasie erotiche.

I tre, intervistati dal magazine, tengono le bocche cucite sugli sviluppi delle storie nelle prossime puntate del telefilm.



Di certo si sa che c'è molto desiderio sessuale tra i tre protagonisti. In un primo momento Elena (Nina Dobrev) è alle prese con il rapporto con Stefan (Paul Wesley). A questo si aggiunge la gelosia furente di Damon (Ian Somerhalder) che non si ferma davanti a nulla e cerca di 'disturbare' il fratello Stefan in tutti i modi.