Tornano tutte le musiche di "Bim Bum Bam"

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:30 - Dal 10 febbraio, per tutti gli appassionati di quelle serie anni 80 e 90, c'è una nuova raccolta cult. E' "Bim Bum Bam Collection", il cofanetto edito da Fivestore contenente 2 cd con ben 36 brani ed un booklet di 24 pagine con i testi di tutte le canzoni e tante pillole che raccontano curiosità e aneddoti sulle storie più appassionanti andate in onda in tv.

Nato come un semplice contenitore di cartoni animati, in poco tempo il successo del programma porta all’inserimento di intermezzi condotti da Sandro Fedele, Marina Morra e Paolo Bonolis, ciascuno con una tuta grigia con piccole scritte colorate sul petto: Fedele BIM (in giallo), Marina BUM (in rosa) e Paolo BAM (in giallo). I primi cartoni trasmessi vedono tra gli altri Lady Oscar, Hello Spank, Arrivano i Superboys e Il favoloso dottor Dolittle. Nel 1983, quando Italia 1 diventa rete Fininvest, al fianco di Paolo Bonolis arriva Licia Colò e un divertente personaggio di gommapiuma rosa, Uan, che fa impazzire i bambini di allora e gli adulti di oggi e che per questo è stato scelto come protagonista e simbolo della Bim Bum Bam compilation.



Vincitore tra l’altro di tre Telegatti come miglior programma per ragazzi, Bim Bum Bam è stato abitato da tanti volti e molte amatissime serie tv: da Mimì e la nazionale di pallavolo a Kiss me Licia, da Occhi di gatto a Holly e Benji.



Tracklist: CD1 1. BIM BUM BAM 2. DRAGON BALL 3. MILA E SHIRO 2 CUORI NELLA PALLAVOLO 4. MEMOLE DOLCE MEMOLE 5. LA’ SUI MONTI CON ANNETTE 6. LOVE ME LICIA 7. SANDY DAI MILLE COLORI 8. PUFFI QUA E LA’ 9. HOLLY E BENJI 2 FUORICLASSE 10. LA REGINA DEI MILLE ANNI 11. LUPIN L’INCORREGGIBILE LUPIN 12. VOLA MIO MINI PONY 13. I PUFFI SANNO 14. L’INCANTEVOLE CREAMY 15. MAGICA, MAGICA EMI 16. OCCHI DI GATTO 17. POLLON POLLON COMBINAGUAI 18. BIM BUM BAM… MA CHE MAGIA



CD2 1. CHE AVVENTURE A BIM BUM BAM CON IL NOSTRO AMICO UAN 2. GEORGIE 3. NANA’ SUPERGIRL 4. EVELYN E LA MAGIA DI UN SOGNO D’AMORE 5. LE AVVENTURE DELLA DOLCE KATY 6. KISS ME LICIA 7. I RAGAZZI DELLA SENNA 8. TENERAMENTE LICIA 9. ARRIVA CRISTINA 10. ALLA SCOPERTA DI BABBO NATALE 11. JEM 12. POLLYANNA 13. JUNY PEPERINA INVENTATUTTO 14. PALLA AL CENTRO PER RUDY 15. PRENDI IL MONDO E VAI 16. TI VOGLIO BENE DENVER 17. IL MISTERO DELLA PIETRA AZZURRA 18. VIVA BIM BUM BAM