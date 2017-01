Hugh Laurie: "Addio a Dr. House"

foto Ap/Lapresse 16:55 - I fan hanno sperato fino all'ultimo in un ripensamento, ma alla fine è arrivata la notizia ufficiale: Hugh Laurie dice definitivamente addio alla serie tv "Dr. House" che l'ha reso famoso e appende lo stetoscopio al chiodo. I produttori dello show e la star, nominata agli Emmy, in una nota congiunta hanno annunciato che House non tornerà nella nona stagione. - I fan hanno sperato fino all'ultimo in un ripensamento, ma alla fine è arrivata la notizia ufficiale:dice definitivamentealla" che l'ha reso famoso e appende lo stetoscopio al chiodo. I produttori dello show e la star, nominata agli, in una nota congiunta hanno annunciato che Housenella

Il protagonista di "Dr. House" è Gregory House (interpretato da Laurie, che ha vinto due Golden Globes come miglior attore), un medico geniale e individualista, spesso descritto come misantropo e cinico.



Adesso l'attore ha deciso di orientarsi verso la musica e la regia. La decisione è stata "dolorosa, ma era giunto il momento di condurre a conclusione House", si legge nel comunicato. I produttori hanno detto che immaginavano il protagonista come "una creatura enigmatica" e che sarebbe stato meglio per lui svanire mentre c'era ancora del mistero nell'aria. Intanto c'è già chi associa la fine dello show a quella della carriera di Laurie.