Nicole Scherzinger fuori da "X Factor Usa"

foto Olycom 12:02 - Aria di grandi cambiamenti per la seconda edizione americana di "X Factor". Il padre-padrone del programma, Simon Cowell, non solo non ha confermato il Paula Abdul e Nicole Scherzinger. Mentre rimane confermato - per ora - L.A. Reid. Sono in corso contatti frenetici per avere Beyoncé e Mariah Carey ma le due dive hanno chiesto cachet faraonici. - Aria di grandi cambiamenti per la seconda edizione americana di "". Il padre-padrone del programma,, non solo non ha confermato il conduttore e modello Steve Jones ma non ha rinnovato il contratto ai giudici. Mentre rimane confermato - per ora -. Sono in corso contatti frenetici per averema le due dive hanno chiesto cachet faraonici.

"Partecipare a quello show è stato entusiasmante - ha commentato diplomaticamente Nicole ad Access Hollywood -. So che dopo questa esperienza c'è chi mi ama, mi odia ma posso dire di aver dato tutta me stessa. Mi è piaciuto far parte di questa famiglia, mi sono emozionata parecchio e non ho rimpianti".



Mike Darnell, presidente della sezione intrattenimento della Fox, ha detto a EW che la prima stagione di "The X Factor" è stata una specie di "audizione". E ora con Beyoncé o Mariah Carey come nuovi giudici puntano davvero in alto.