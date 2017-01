Gf, Valentina scarica Gaetano

Correlati VALE SI CONSOLA CON FABRIZIO

Due di picche e amori infranti nella Casa del "Grande Fratello 12". Vito scarica definitivamente Sabrina. Tra i due è come un "vaso che si è rotto" ed è difficile raccogliere i cocci. Tra Valentina e Gaetano, invece, la storia non è neanche nata. Il barese ha provato in tutti i modi a corteggiare la concittadina, che però sembra preferire Fabrizio (al quale regala l'immunità). Tutto finisce tra insulti e ingiurie.

Vito non vuole più stare con Sabrina, colpevole di "non essere riuscita a viversi completamente la storia". Al ragazzo di Avetrana non piacciono le sue insicurezze, le paure, la continua "necessità di essere rassicurata". Insomma, manca quella "spontaneità" di cui un rapporto dovrebbe alimentarsi.



Ma Vito ammette comunque che il sentimento non è scomparso e chiede all'amico Armando di indagare sulla ex fidanzata. Dall'altra parte della Casa, invece, il feeling tra Gaetano e Valentina finisce tutt'altro che in silenzio. I due baresi ingaggiano uno scontro tremendo: entrambi si accusano di aver mancato di rispetto all'altro. Volano parolone come "bugiarda" e "vigliacco". Si insultano e ingiuriano.



A cominciare è Gaetano, che ha covato la rabbia di chi è stato rifiutato. I rancori nascono dalla puntata di lunedì, quando Valentina ha deciso di regalare la sua immunità a Fabrizio. Il barese la accusa di averlo usato e lei si difende: "Volevi per forza farti una storia con me...". La lite porta un po' di scompiglio nella Casa. Tutti gli inquilini, seppur non coinvolti, cercano di capire le reali motivazioni della discussione e prima di giudicare e prendere una posizione voglio sentire entrambe le campane. Ma ormai il "rapporto è chiuso".