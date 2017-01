Emergenza maltempo, speciale di Tgcom24

foto Vigili del Fuoco 17:50 - Giovedì 9 febbraio Tgcom24, a reti unificate su Retequattro e sul canale 51 del digitale terrestre, trasmetterà in diretta dalle 21.15 alle 23.30 lo speciale "Arriva la bufera. L'Italia sotto la neve", dedicato all’emergenza maltempo che ha colpito e che minaccia di colpire ancora l'Italia. Lo speciale sarà trasmesso anche in streaming sul sito www.tgcom24.it e su smartphone e tablet. - Giovedì 9 febbraio, a reti unificate sue suldel, trasmetterà in diretta dalle 21.15 alle 23.30 lo speciale "", dedicato all’che ha colpito e che minaccia di colpire ancora l'Italia. Lo speciale sarà trasmesso anche in streaming sul sitoe su

Gli inviati del canale all news di Mediaset dai luoghi più colpiti mostreranno la drammatica situazione che ancora oggi molte comunità sono costrette a vivere e racconteranno come il Paese si prepara ad affrontare la nuova ondata di gelo e neve attesa proprio per giovedì.



Verranno trasmesse le testimonianze e i video girati dai protagonisti, dagli sos degli anonimi cittadini rimasti imprigionati per ore sui treni e sulle strade alle proteste dei sindaci e degli amministratori pubblici costretti ad affrontare l'emergenza coi pochi mezzi a loro disposizione. Le polemiche sull'attività della protezione civile, il rischio blackout legato alle scorte di gas, le previsioni per le prossime ore: questi e altri argomenti verranno affrontati in studio con ospiti ed esperti, aggiornamenti in tempo reale e reportage.



