"U&D", Roberta è la più corteggiata

I TEMPI MODERNI 16:34 - Erano in nove, ma a corteggiarla è rimasto uno solo. Roberta è la più richiesta a "Ragazzi e Ragazze" (la nuova versione di "Uomini e Donne"). Bionda, occhi azzurri, fisico mozzafiato, la sexy ragazza fa girare la testa e accetta di uscire con diversi ragazzi "per conoscerli". Tre li presenta anche alla mamma. Ma quando in studio si scopre che ha baciato Daniele, uno ad uno gli altri pretendenti si dileguano. - Erano in nove, ma a corteggiarla è rimasto uno solo.è la più richiesta a "" (la nuova versione di "")., lafa girare la testa e accetta di uscire con diversi ragazzi "per conoscerli". Tre li presenta anche alla mamma. Ma quando in studio si scopre che ha baciato, uno ad uno gli altri pretendenti si dileguano.

Roberta viene subito attaccata da Chiara che critica apertamente il suo modo di conoscere i ragazzi: "Esce con tutti, mi sembra una facile". La risposta non si fa attendere: "Stai zitta tu, almeno io lo faccio alla luce del sole, tu invece frequenti un ragazzo fuori dal programma...".



Liti a parte, si scopre che la bionda ha già presentato alla mamma Daniele, Danilo e Francesco: "Daniele si è pure fermato a mangiare a casa mia, Danilo invece non ha accettato l'invito. Con Francesco invece siamo andati a ballare". Maria De Filippi racconta che Roberta ha ricevuto molti inviti "a Pescara, Roma, Catania e Barcellona...".



D'altronde sono ben nove i corteggiatori che si siedono di fronte a lei. Ma quando scoprono che ha già baciato Daniele abbandonano la postazione uno ad uno. Daniele racconta che i due hanno anche trascorso un weekend insieme: "Ha dormito a casa mia". Così l'altra Roberta, ex cantante delle "Lollipop" rivela che la "rivale" è solo un ripiego, perché giura di essere stata corteggiata dal bel moro ma di aver rimandato al mittente le avance.



"Non è vero - replica lui - volevo solo conoscerti meglio, ma quando ho scoperto che eri una vamp come gli altri ti accusavano allora ho deciso di non sentirti più". Dal canto suo, l'altra Roberta non è per niente gelosa. E anzi ammette: "E' giusto guardarsi in giro, sono comunque contenta che sia rimasto Daniele...".