Le Iene indagano sul caso Garritano e la Scala

foto Facebook Correlati LA DENUNCIA A TGCOM24 DUE ANNI FA 16:21 - Giovedì 9 febbraio alle 21.10 su Italia 1 a "Le Iene Show", un'inchiesta sul caso Mariafrancesca Garritano, la ballerina della Scala licenziata per "lesione dell'immagine" dal teatro. La risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuta dopo aver denunciato i problemi dell'anoressia nel mondo della danza in un'intervista pubblicata sul quotidiano inglese The Observer dal titolo: "Una ballerina su cinque alla Scala soffre di disturbi alimentari".

Per fare chiarezza, la Iena Paolo Calabresi intervista in esclusiva una donna, la cui figlia è attualmente allieva della scuola di danza dello storico teatro milanese, un’ex allieva dell’accademia malata di anoressia, la ex solista e prima ballerina della Scala Mariafrancesca Garritano e il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, in qualità di presidente Fondazione Scala.



Il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, intervistato dalle Iene in qualità di presidente Fondazione Scala, dichiara: “Il tema dell’anoressia è un tema troppo delicato per parlarne con serenità. Ho letto sui giornali del licenziamento e nel prossimo consiglio di amministrazione porrò il problema e mi informerò. Io so per certo che la Scala su questo tema è molto attenta”.



Ecco lo stralcio dell’intervista a Mariafrancesca Garritano, autrice del libro "La verità, vi prego, sulla danza!": Iena: Perché ti hanno licenziato? Garritano: Credo che sia stato il titolo dell’Observer “Una su 5 alla Scala è anoressica”. Iena: Tu sostieni che una ballerina su 5 soffra di questi disturbi, non sostieni che questo avvenga specificamente nel teatro alla Scala. Perché se la sono presa così personalmente? Garritano: Non lo so. Io parlavo di un problema che c’è, esiste e è reale… Garritano: Io non mi vedevo grassa, mi vedevo normale Iena: Quindi questa idea ti è stata in qualche modo messa in testa da qualcuno o da una situazione? Garritano: Sì, cominciavano a dirmi 'devi rivedere la forma fisica', così ho capito che dovevo essere più magra.



Iena: Cosa hai fatto per dimagrire? Garritano: Fai da te. Cominciavo a non mangiare. Iena: Quando hai iniziato la scuola vivevi con altre ragazze e la sera parlavate di cibo? Garritano: Sì, più che altro perché era il pensiero fisso, eravamo abituate a quella come fosse la normalità. Iena: Ma da dove prendevi la forza? Garritano: L’adrenalina, c’era qualcosa che mi spingeva, però ho iniziato ad avere il tracollo. Distorsioni, ho avuto tantissime tendiniti, coliche renali. C’è stato un episodio di una ragazza giapponese ballerina che mi raccontava di essere nella malattia, e, nel periodo in cui era stata ricoverata con le flebo, per cui a un livello veramente grave della malattia, stringeva le addominali pur di bruciare le calorie anche se era nel letto, talmente era entrata in fissa per questa cosa che doveva essere magra. Iena: Si può essere grandi ballerine pesando più di 45 chili? Garritano: Assolutamente sì.



(A seguire uno stralcio dell’intervista shock realizzata alla madre di una allieva della Scala)