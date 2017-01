"Il tredicesimo apostolo" avrà un sequel

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati INTRIGO E MISTERO 14:55 - Si è conclusa con un ascolto di 6.077.000 telespettatori e una share del 24.44% sul target commerciale la serie prodotta dalla Taodue "Il Tredicesimo Apostolo - Il prescelto". Giancarlo Scheri, Direttore Fiction Mediaset commenta e anticipa: E' nato un brand di successo, al via la seconda edizione". - Si è conclusa con un ascolto die una share del 24.44% sul target commerciale la serie prodotta dalla Taodue ""., Direttore Fiction Mediaset commenta e anticipa: E' nato un brand di successo, al via la seconda edizione".

"Il nostro pubblico ci chiede sempre più qualità e innovazione, - continua Scheri - la serie “Il tredicesimo Apostolo” è stata la migliore risposta. Un lavoro straordinario della Taodue di Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt. Abbiamo già dato il via alla seconda serie. Grazie e complimenti a tutto il gruppo di lavoro, con in testa gli attori Claudio Gioè e Claudia Pandolfi e il regista Alexis Sweet".



La serie ha raccolto una media di ascolti nelle sei puntate di 5.876.000 telespettatori e una share sul target commerciale di 23.65%. Un risultato ottenuto anche grazie al forte impatto della strategia di comunicazione integrata che ha visto nel web e nei social network il suo punto focale: per la prima volta una serie tv ha aperto un profilo su Twitter e la pagina Facebook di “Il tredicesimo Apostolo” ha raggiunto in 6 settimane quasi 29.000 mila fan e un bacino complessivo di 6.158.000 utenti.