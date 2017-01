Nina Soldano: "Non sono perfida come Marina"

foto Olycom 11:58 - "Perfida e cinica, ma anche generosa e sola", Nina Soldano descrive la sua Marina Giordano di "Un posto al sole" e regala qualche piccola anticipazione. "Ferdinando si sta comportando in modo subdolo, presto lo scoprirò e saranno guai amari...", racconta a "Eva3000". L'attrice, che ha cominciato con Renzo Arbore a "Indietro tutta", adesso sogna un ruolo in un thriller. - "e cinica, ma anche",descrive la suadi "" e regala qualche piccola. "si sta comportando in modo, presto lo scoprirò e saranno...", racconta a "". L'attrice, che ha cominciato cona "", adesso sogna unin un

"Sono entrata nella soap otto anni fa - racconta Nina - con un personaggio in continua evoluzione, che riserva continui colpi di scena, sembra un vulcano. Ma non mi somiglia...". Poi l'attrice 48enne parla dei ritmi di lavoro: "Sono molto frenetici, giriamo anche 18 scene al giorno e spesso dobbiamo svegliarci anche alle cinque della mattina. Ma siamo un bel gruppo, c'è energia..".



Da due anni la Soldano vive una intensa storia d'amore con un Matteo Bordagni, un manager più giovane di lei di 12 anni e conosciuto su Facebook: "Spero che vada tutto bene, per me ha lasciato tutto e si è trasferito a Roma...". Un sogno? "Un bel ruolo al cinema in un film d'azione o in un thriller".