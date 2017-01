Record stagionale per "Striscia la notizia"

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:14 - Un nuovo traguardo raggiunto per "Striscia la notizia" che, con la puntata ondata in onda il 7 febbraio, ha stabilito il record della stagione sfiorando i 9 milioni di telespettatori (pari al 27.92% di share). Una bella soddisfazione per il tg satirico condotto dalla coppia Ezio Greggio - Michelle Hunziker, aiutati in studio dal cucciolo "Spread", che ha registrato picchi di oltre 10 milioni e mezzo di telespettatori. - Un nuovo traguardo raggiunto per "" che, con la puntata ondata in onda il 7 febbraio, ha stabilito ilsfiorando i 9 milioni di telespettatori (pari al 27.92% di share). Una bella soddisfazione per il tg satirico condotto dalla coppia, aiutati in studio dal cucciolo "Spread", che ha registrato picchi di oltre 10 milioni e mezzo di telespettatori.

"Sono al timone di questa trasmissione da 24 anni e Striscia è come la mamma: ce ne è una sola e bisogna vederla tutti i giorni! - ammette Ezio Greggio - E poi Striscia fa bene alla salute: ti scalda il senso civico, migliora la pressione perché diverte e ridere fa bene! E vedendoci quotidianamente nutre il cervelletto e migliora il senso critico. Chi Striscia... campa 100 anni".



"Sono al settimo cielo! E' l'ennesima dimostrazione del fatto che il nostro pubblico ci ama! E la cosa è reciproca - commenta la showgirl Michelle Hunziker - In un momento dove tutti noi dello spettacolo già con moooolto meno balliamo la samba, oggi bisogna stappare una bella bottiglia di bollicine e brindare a un pubblico fedele e a un team come quello di Striscia che 'spacca' tuttoooooo! Grazie a tutti!".